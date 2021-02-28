РИАМО - 28 фев. Директор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета» Василий Асмус отметил, что РФ должна наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы не зависеть от информации западных стран в прогнозировании погоды, сообщает газета «Известия».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в стране нет всепогодной метеорологической информации, не зависящей от времени суток или наличия облачности.

«Кроме того, <...> мы планируем запуск в этом году первых двух спутников группировки из пяти спутников, которые будут следить за космической погодой, за состоянием ионосферы», — сказал Асмус в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube.

По его словам, в РФ есть необходимость в спутниках мониторинга чрезвычайных ситуаций — пожаров и наводнений.

В воскресенье ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома Байконур. Еще один такой спутник планируется вывести на орбиту в 2023 году.​