РИАМО - 28 фев. Столичная прокуратура начала проверку в связи с избиением подростка, по словам ребенка, его избил отец, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«По предварительной информации, 26 февраля 2021 года в столичное медицинское учреждение с различными травмами поступил подросток 2005 года рождения. Со слов ребенка, телесные повреждения ему причинил отец», - говорится в сообщении.

Провести проверку по данному факту поручено Таганской межрайонной прокуратуре. В ее рамках проверят обстоятельства и причины инцидента, дадут оценку исполнению требований законодательства страны о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

По результатам организованной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если на это будут основания.