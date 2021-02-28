РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Спортсмены подольского хоккейного клуба «Витязь» поблагодарили болельщиков за поддержку, которую они оказали в сезоне, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Спасибо за сезон! Всем вам! Вот и подошел к окончанию юбилейный 25-й сезон «Витязя». Конечно, все мы надеялись, что он будет успешным. Ведь четвертьвековой юбилей команды будем отмечать нынешним летом. И все же вмешалось магическое число 13. 13-й сезон КХЛ для «Витязя» стал, надеемся, этапом в счастливое будущее», - говорится в сообщении.

Команда поблагодарила всех преданных болельщиков, тренеров и персонал клуба и Ледового дворца «Витязь».

По итогам сезона в конференции «Запад» КХЛ подольские хоккеисты заняли девятое место.