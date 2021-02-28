РИАМО - 28 фев. На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) команда РФ выиграла вторую медаль, Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли бронзу в мужском командном спринте, сообщает kp.ru.

«Первое место - у команды Норвегии, за которую бежали Эрик Валнес и Йоханнес Клебо. На 1,68 секунды от победителей отстали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки», - говорится в сообщении.

Сейчас у российской сборной две медали чемпионата мира по лыжным видам спорта. Одно золото выиграл Александр Большунов в скиатлоне, а теперь добавилась бронзовая медаль в мужском командном спринте.

Второго марта на турнире будет гонка на 10 километров с раздельного старта у женщин. А 3 марта аналогичные соревнования у мужчин.