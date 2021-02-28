РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Две спортсменки из Люберец завоевали призовые места на первенстве Московской области по фехтованию на рапирах, сообщается в Instagram-аккаунте luber_sport.

Фехтовальщики комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы София Дзюнбаева и София Тараненко выиграли серебро и бронзу на турнире среди девушек не старше 15 лет.

«Девушки, мы Вами гордимся! Успехов вам! Вперед за новыми спортивными достижениями», - говорится в сообщении.

Первенство Московской области по фехтованию собрало 38 сильнейших спортсменов. Люберцы представляли пять участников.