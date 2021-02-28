РИАМО - 28 фев. В квартире на улице Ратной в столице женщина убила свекровь в ходе конфликта, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, в ночь с 25 на 26 февраля 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Ратной в городе Москве, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая с силой толкнула потерпевшую и нанесла ей несколько ударов в область головы металлическим предметом, после чего сдавила область шеи фрагментом ткани», - сказала Иванова.

Она добавила что женщина нанесла свекрови множественные колото-резаные ранения. От полученных повреждений 83-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Иванова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ««Убийство».

«Подозреваемая 1969 года рождения задержана, в ходе допроса она полностью признала свою вину. Ей предъявлено обвинение», - добавила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

В ближайшее время женщине изберут меру пресечения. Специалисты проводят все необходимые следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы по данному делу.