РИАМО - 28 фев. В России в январе этого года розничная стоимость бензина выросла в среднем на 1%, а дизельного топлива — на 0,4%, сообщает Nation News.

«Потребительские цены на бензин марки АИ-92 в январе увеличились до 43,76 рубля за литр, АИ-95 — до 47,40 рубля за литр. АИ-98 подорожал на 1,1%, достигнув 53,93 рубля за один литр», - говорится в сообщении.

Рост цен на топливо зафиксировали в 28 регионах страны. Больше всего бензин подорожал в Республике Тыва – на 5,4%. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась на 1,5% и 0,9% соответственно.

Также выросли оптовые цены на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) по сравнению с декабрем прошлого года.​