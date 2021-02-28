РИАМО - 28 фев. Полицейские задержали 30-летнего москвича, который подозревается в повреждении иномарки, он залез на машину, прыгал на ней и наносил удары по кузову, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ранее житель столицы обратился в полицию и сообщил, что на улице Борисовские Пруды неизвестный повредил его автомобиль BMW. Предварительная сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

«По данному факту <...> было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.

Экипаж автопатруля задержал подозреваемого. Он из хулиганских побуждений залез на автомобиль, после чего прыгал на нем и наносил множественные удары руками и ногами по кузову.

Уголовное дело переквалифицировали на часть 2 статьи 167 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.