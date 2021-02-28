РИАМО - 28 фев. В Московской области и столице до 14 часов 2 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории практически всего Центрального федерального округа, кроме Брянской, Тамбовской, Костромской и Ярославской областей, где предупреждение о погоде не требуется.

В Московском регионе в воскресенье облачно с прояснениями, образуется сильная гололедица. Днем от минус 1 до плюс 1 градуса.

Первого марта прогнозируется облачная с прояснениями погода, ожидается небольшой мокрый снег, будет сильная гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью ожидается в пределах минус 5 – минус 3 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градусов.

Второго марта ветер усилится, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Прогнозируются небольшие осадки, гололедица. Ночью будет плюс 1 - плюс 3 градуса, днем – от плюс 3 до плюс 5 градусов.