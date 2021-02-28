РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Спортсмены физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» микрорайона Климовск Подольска победили в зимнем сезоне первенства Москвы по футболу, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юные спортсмены ФСК «Заречье» стали победителями зимнего сезона (2020-2021 года) первенства Москвы по футболу среди команд 2012 года рождения. Соревнования закончились 27 февраля. Команда ФСК «Заречье» стала абсолютным чемпионом в дивизионе - 2012, пройдя 10 туров без поражений», - говорится в сообщении.

Лучшими игроками команды и турнира признаны Егор Иванов и Никита Орлов.

В следующие выходные пройдут полуфинальные и финальные игры в высшей и первой лиге.