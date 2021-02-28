РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 фев. В подмосковном Дзержинском на участке дороги проведут работы по очистке ливневой канализации, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС городского округа.

Работы пройдет на участке улицы Академика Жукова от дома 4 до монастыря.

«Сегодня в период ориентировочно до 16:00 будет перекрыто движение транспорта, в том числе общественного», - говорится в сообщении.

Там будут проводить аварийные работы по очистке ливневой канализации.