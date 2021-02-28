РИАМО - 28 фев. В читальном зале Главархива Москвы можно ознакомиться с редкими документами из жизни литератора и поэта Серебряного века Вячеслава Иванова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«28 февраля 1866 года в Москве родился будущий поэт-символист Вячеслав Иванов. В столице он и начал свое обучение — сначала в гимназии, а затем и в Императорском Московском университете. Свидетельства и документы о его жизни, в том числе и за период учебы, сохранились в студенческом деле поэта, хранящемся в Главархиве», - говорится в сообщении.

Главархив Москвы находится на Профсоюзной улице, дом 80. Он открыт по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00.

В читальном зале соблюдаются необходимые санитарные требования: столы стоят на большом расстоянии друг от друга, в помещении регулярно проводится дезинфекция. Посетителям необходимо иметь при себе маску и перчатки.