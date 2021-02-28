РИАМО - 28 фев. Выставка достижений народного хозяйства с момента своего открытия тесно связано с российским искусством, в том числе с отечественным кинематографом, те или иные достопримечательности ВДНХ появились в десятках знаковых кинокартин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории новой, только что открытой выставки сняли не один фильм. Например, в картине 1939 года «Подкидыш» ВСХВ запечатлена в первый год ее работы. В основе сюжета — приключения пятилетней Наташи, которая без спросу ушла из дома гулять по столице. Одной из задач режиссера было показать обновленную Москву, и недавно открывшаяся ВСХВ стала идеальным местом для киносъемок», - говорится в сообщении.

В кадрах «Подкидыша» можно увидеть скульптуру «Рабочий и колхозница», арку северного входа и другие объекты, ставшие знаковыми.

В еще одном известном советском фильме «Свинарка и пастух» также появляется объект ВДНХ. Часть съемок проходила в павильоне «Свиноводство», который после премьеры картины стал пользоваться большой популярностью у москвичей.

В 2016 году после реконструкции в павильоне открылся «Дом ремесел»: здесь проводят творческие мастер-классы для детей и взрослых, например, по художественной росписи, изготовлению букетов или основам студийного освещения. Также работают общественные мастерские.

Один из самых узнаваемых объектов ВДНХ – монумент «Рабочий и колхозница» – стал заставкой для «Мосфильма» в 1947 году. В ноябре 1950-го по специальному договору с дирекцией скульптор Вера Мухина изготовила уменьшенную гипсовую копию, которая перешла в собственность студии, — именно она и используется в заставке.

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