РИАМО - 28 фев. В Подмосковье в последний день зимы ожидаются снег и усиление ветра, водителей призвали быть особенно осторожными за рулем, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Максимальная температура воздуха в регионе в воскресенье составит минус 2 – плюс 1 градус. К ночи температура понизится до минус 3 градусов.

«Будьте аккуратны за рулем - не превышайте скорость, заранее останавливайтесь у пешеходных переходов», — говорится в сообщении.

В Подмосковье также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы.