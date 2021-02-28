РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В парке Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье не работает каток из-за плохого качества льда, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина|Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем, что качество льда не позволяет нам запустить каток. В воскресенье каток не работает. Приносим свои извинения», - говорится в сообщении.

Для посетителей парка будет работать 5D-кинотеатр, организуют катание на лошадях, открыта кофейня и доступны другие активности.

27 февраля каток также не работал по техническим причинам.