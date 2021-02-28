РИАМО - 28 фев. Для безопасности жителей возле станции Удельная в Раменском городском округе закрыли наземный переход через железнодорожные пути, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На переходе отсутствовала звуковая сигнализация. В связи с большой интенсивностью движения поездов здесь в 2020 году погибли восемь человек», - говорится в сообщении.

Жителей Раменского округа попросили пользоваться только санкционированным надземным переходом через железную дорогу. Он расположен на расстоянии менее 300 метров от ликвидированного перехода.

Жителям Подмосковья напомнили, что ходить через железнодорожные пути – опасно.