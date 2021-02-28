РИАМО - 28 фев. В марте в Московском регионе ожидается теплая погода, средняя температура на 1-2 градуса превысит климатическую норму, сообщается на сайте «Метеовести».

«Особенно заметно это (теплая погода – ред.) будет в начале второй половины месяца. Ну а первая неделя будет характеризоваться неустойчивой и резко меняющейся погодой, однако эти критерии будут характерны и для всего марта в целом», — говорится в сообщении.

Второго марта ожидается температура 0 – плюс 5 градусов. К концу первой недели месяца атмосферное давление повысится, ожидается сильная гололедица. В ночь на 6 марта температура составит минус 10 – минус 5 градусов.

Вторая неделя марта будет прохладнее, температура будет близка к норме. В этот период ожидается сильное арктическое вторжение.

В начале второй половины месяца начнет активно таять снег, дневная температура повысится. В некоторые дни ожидается плюс 3 – плюс 8 градусов. В последнюю неделю марта потепление уже не будет таким активным, но оно не прекратится.