РИАМО - 28 фев. Городские службы продолжают уборку снега с улиц, дворов и парковок столицы, его вывозят на снегосплавные пункты, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
В воскресенье в мегаполисе прогнозируется местами небольшой снег, температура будет от минус 2 до 0 градусов, в некоторых районах - до плюс 1 градуса.
«Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости», - говорится в сообщении.
Также рабочие очищают водоприемные решетки. Организовано дежурство специалистов ГУП «Мосводосток» в низинных местах для оперативного пропуска талых вод.
В течение светового дня от снега и наледи рабочие очищают крыши и выступающие элементы домов. Места, где проводятся работы на крыше, огорожены.
Горожан попросили быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.
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