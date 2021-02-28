РИАМО - 28 фев. Городские службы продолжают уборку снега с улиц, дворов и парковок столицы, его вывозят на снегосплавные пункты, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В воскресенье в мегаполисе прогнозируется местами небольшой снег, температура будет от минус 2 до 0 градусов, в некоторых районах - до плюс 1 градуса.

«Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости», - говорится в сообщении.

Также рабочие очищают водоприемные решетки. Организовано дежурство специалистов ГУП «Мосводосток» в низинных местах для оперативного пропуска талых вод.

В течение светового дня от снега и наледи рабочие очищают крыши и выступающие элементы домов. Места, где проводятся работы на крыше, огорожены.

Горожан попросили быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.