РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в воскресенье уменьшилась с 45 до 25 сантиметров, на Гнилуше она остаавила 20 сантиметров, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед. В акватории реки Гнилуши выявили 17 человек, которые вышли на тонкий лед.

«В связи с повышением температуры окружающей среды в регионе толщина льда на реках уменьшилась. На Пахре в местах промера ее величина составила 25 сантиметров, 20 сантиметров установлено вдоль береговой черты деревень на Гнилуше. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) по-прежнему не выявлено»,- говорится в сообщении.

Также продолжается раздача населению листовок с предупреждениями об опасности тонкого льда.