РИАМО - 28 фев. В последний день зимы в центре и на северо-западе столицы пошел сильный снег, также снег идет в подмосковных Химках, передают корреспонденты РИАМО.

В Таганском районе столицы снег падает крупными хлопьями. Из-за снежной пелены значительно снизилась видимость. Снег припорошил переходные дорожки, но на проезжей части он сразу тает.

Снегопад пока не добавил работы коммунальщикам – снег ложится тонким слоем либо сразу тает. Спецтехника во дворах продолжает убирать старый снег.

В районе Строгино снег также сильно ухудшил видимость. Он идет мелкий, но обильный. Снег припорошил и пешеходные дорожки, и дороги во дворах. На проезжей части на улице он сразу тает.

В подмосковных Химках также идет снег. Он плавно опускается на землю крупными хлопьями. Пешеходы обходят лужи, которые образовались на тротуарах из-за потепления. Автомобили, припаркованные у тротуаров, вновь начали покрываться тонким слоем снега.

В последний день зимы в Московском регионе установилась облачная погода. Максимальная температура воздуха составит от минус 2 до плюс 1 градуса.