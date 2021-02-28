РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Ежегодную конкурсно-игровую программу провели в КДЦ «Южный» Подольска, она была приурочена ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Праздничную программу «День подарков» провели в культурно-досуговом центре «Южный». Это ежегодное мероприятие, которое организуют на стыке 23 Февраля и 8 Марта.

«В ней соревновались руководители кружков, студий и секций, сотрудники центра, а в роли зрителей выступили участники клубных формирований»,- говорится в сообщении.

Две команды «Красавчики» и «Синяя маска» приняли участие в веселых и смешных конкурсах и викторинах по популярным телевизионным шоу.