РИАМО - 28 фев. В 22 местах на водоемах в Подмосковье зафиксировали опасно тонкий лед, его толщина в этих местах не достигла 7 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Спасатели продолжают патрулирование на 62 водоемах в Подмосковье.

«В профилактических рейдах ежедневно задействовано 346 человек и 99 единиц техники. Специалисты измеряют толщину льда водных объектов и проводят разъяснительные беседы с рыбаками, в ходе которых напоминают им правила безопасности при нахождении на водоемах в зимний период», — говорится в сообщении.

Средняя толщина льда на водоемах в регионе составляет 34 сантиметра. Опасными остаются 22 места на водоемах. Там толщина льда меньше 7 сантиметров.

Так, опасными являются следующие водоемы: Егорьевская группа озер, озеро Островное в Егорьевске, озеро Светлое и река Нерская в Воскресенске, река Волга в Дубне, река Пахра в Подольске, река Вохонка в Павловском Посаде, река Яуза в Мытищах, река Клязьма в Орехово-Зуеве, Москва-река в Жуковском, Бронницах и Коломне, река Ока в Коломне, Озерах и Серпухове, река Коломенка в Коломне и река Лопасня в Чехове.