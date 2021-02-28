РИАМО - 28 фев. Из сахарозаменителей наиболее безопасны и эффективны эритрит, стевия и сукралоза, сообщила врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Несмотря на то, что сукралоза – искусственный сахарозаменитель, это практически единственный сахарозаменитель, который во всем мире разрешен для употребления и беременным, и грудным детям, настолько он доказал свою безопасность. Это практически нулевая калорийность и замещение сладкого вкуса», – сказала Павлова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что у стевии, несмотря на то, что она в сотни раз слаще сахара, есть горьковатый травяной привкус, который многим не нравится.

По ее словам, чтобы убрать травяную горечь специалисты разработали стевиозит.

«Хоть название какое-то химическое, ничего химического там нет, там просто удален этот горький привкус. Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе – и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен», – пояснила врач.

Она уточнила, что газированные напитки с пониженным или нулевым содержанием сахара не могут быть альтернативой обычной газировке.​

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