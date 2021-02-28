РИАМО - 28 фев. В Северо-Западном административном округе столицы в рамках программы «Мой район» благоустроят более 150 объектов, работы пройдут почти в 100 дворах округа, там отремонтируют дороги и тротуары, установят новые скамейки и урны, приведут в порядок контейнерные площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новый сезон программы «Мой район» вошло более полутора сотен объектов Северо-Западного административного округа. Дворы, территории школ, пространства рядом с метро и Московскими центральными диаметрами будут благоустроены в течение 2021 года», - говорится в сообщении.

Работы по благоустройству пройдут в том числе на улицах Соловьиная Роща, Родионовской, Воротынской, Генерала Белобородова, Дубравной, Барышиха, Муравской, Митинской, Габричевского, Героев Панфиловцев, Туристской, Яна Райниса, Таллинской, Исаковского.

Также программа по благоустройству коснется территорий возле транспортных объектов. Рядом со станцией МЦД-2 и станцией метро «Улица Народного Ополчения» уберут под землю провода, заменят асфальт на проезжей части, обустроят тротуары и велодорожки, пешеходные тропинки замостят плиткой, установят новые фонари, скамейки и урны, высадят деревья и кустарники.

Также будет благоустроена территория нескольких десятков местных школ. Там отремонтируют дороги, обновят спортивные площадки, сделают новые веранды и теневые навесы. Возле некоторых школ появятся экотропы и садовые фигуры, цветники и новые кустарники.

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