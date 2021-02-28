РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Активисты подмосковного Подольска очистили от снега парковку в одном из дворов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители дома №49 по улице Симферопольской в микрорайоне Климовск, в частности корпусов №4 и 5, вышли во двор, чтобы помочь уборщикам освободить от снежного плена придомовую территорию», - говорится в сообщении.

Активисты убрали снег с автомобильной парковки около многоквартирного дома.

Спрессованный снег разбили на небольшие фракции и счистили с асфальта.