РИАМО - 28 фев. В Подмосковье прививки от коронавируса сделали более 250 тысяч человек, из них почти 110 тысяч – люди старшего возраста, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

92-летней Бронгильде Пановой из Талдома в местной центральной больнице сделали первый укол в рамках вакцинации. Панова стала самой старшей жительницей округа, которой сделали прививку от Covid-19.

«Чувствую себя прекрасно. Секрета долгожительства у меня нет, просто очень важно заботиться о своем здоровье. Особенно в такое время», — сказала Панова.

Перед вакцинацией пациентку осмотрел терапевт. Пановой измерили давление, сатурацию кислорода в крови и температуру. Противопоказаний не выявили. Через три недели Пановой введут второй компонент вакцины «Спутник V», необходимый для выработки длительного иммунитета.

«Люди старшего поколения - в особой группе риска. Чем старше человек, тем тяжелее он переносит болезнь. Чтобы обеспечить себе активное долголетие, приглашаем жителей на вакцинацию», - отметил главврач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе работает более 200 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Работают 25 мобильных комплексов, прививочные кабинеты в крупных торговых центрах. Вакцинация проходит добровольно и бесплатно по полису ОМС.

Записаться на прививку можно на федеральном и региональном порталах госуслуг, по телефону «122», в поликлиниках, клубах «Активное долголетие», МФЦ. В мобильных комплексах вакцинацию можно пройти без предварительной записи. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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28 ФЕВРАЛЯ

- Подана заявка на регистрацию вакцины от Covid‑19 «Спутник Лайт». Первые добровольцы уже начали вакцинироваться в рамках исследования препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в Москве.

- Еще 1819 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 897 698 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 359 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 617 больных. В Москве - 1737.