РИАМО - 28 фев. На следующей неделе в Москве и Подмосковье погода будет отличаться переменчивостью, температура в регионе может подниматься до плюс 5 градусов, а может опускаться до минус 4 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Первая неделя календарной весны в регионе будет отличаться резкой сменой метеорологических процессов и большой неустойчивостью. То регион будет попадать в теплую часть циклонов и нас будут ждать облака, небольшие осадки и довольно заметные оттепели. То регион будет оказываться в зоне небольших снегопадов с сильной гололедицей и слабыми морозами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в понедельник погода будет преимущественно облачной, пройдут небольшие осадки. В Москве потеплеет до плюс 3 градусов, в области столбики термометров зафиксируются на отметке от минус 1 до плюс 4 градусов.

Вторник также выдастся облачным с небольшими осадками. В столице воздух прогреется до 2-4 градусов тепла в Москве и от 0 до плюс 5 в Подмосковье.

В среду незначительные осадки будут переходить в мокрый снег, из-за чего возрастет вероятность гололедицы. В Москве температура зафиксируется на отметке от 0 до плюс 2 градусов, в области - от минус 2 до плюс 3 градусов.

В четверг воздух может прогреться до плюс 3 градусов в столице и до плюс 4 в Московской области.

В пятницу в регионе ожидаются кратковременный снег и гололедица. В Москве температура может опуститься до минус 2 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса.