РИАМО - 28 фев. Ученики инженерных и ИТ-классов столичной школы №2065 создали программу, которая поможет воспитателям в саморазвитии, а также в быстром решении их вопросов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

«Воспитатели школы №2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой «Цифровая среда воспитателя». Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание», - говорится в сообщении

Кроме того, данная программа поможет скорректировать образовательный процесс для малышей и сделать его гибким.

В «цифровом помощнике» для воспитателей собрали полезные и необходимые в работе ссылки на все образовательные ресурсы столицы, в том числе на «Московскую электронную школу».

Еще для воспитателей сделали кнопку SOS, с помощью которой можно сообщить о любой проблеме. Сигнал с планшета сразу же поступает в администрацию школы и техслужбу, которые принимают оперативные меры.

Школьники планируют дальше совершенствовать данную программу.