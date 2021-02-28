РИАМО - 28 фев. Правительство РФ направит более 5,9 миллиарда рублей на завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского в Москве, этот этап работ продлится до 2023 года, сообщается на сайте правительства.

Постановление о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Реконструкция здания, которое находится в Центральном округе Москвы, началась в 2012 году. Однако через четыре года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования и необходимости доработки проекта», — говорится в сообщении.

Завершающий этап реконструкции продлится до 2023 года. За это время закончат ремонт в корпусе В: обновят устаревший проект, смонтируют инженерные системы, завершат стройку, закупят оборудование. Помимо этого, реконструируют корпус Д. Там будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в области нейро- и микрохирургии.

Российский научный центр хирургии имени Петровского является одним из крупнейших учреждений хирургического профиля в стране. В центре проводят научные исследования, используют самые современные технологии.