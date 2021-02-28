РИАМО – 28 фев. Банки смогут добавлять карты «Мир» в Apple Pay с 27 апреля, сейчас карты «Мир» можно подключить только к Samsung Pay и Mir Pay, сообщает РБК.

«ПС «Мир» продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в бюллетене, который платежная система разослала кредитным организациям.

Каждый банк сам сможет установить срок для клиентов, когда они смогут привязать карты «Мир» к Apple Pay.

Так, в Газпромбанке, Просвязьбанке и ВТБ планируют реализовать эту возможность.

Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева считает, что число активных пользователей карт «Мир» может увеличиться благодаря Apple Pay. В то же время резкого роста числа пользователей карты ждать не стоит. ​​