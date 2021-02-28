РИАМО - 28 фев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает газета «Известия».

«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах «Спутника Лайт», — говорится сообщении РФПИ в Twitter.

27 февраля первые добровольцы начали вакцинироваться в рамках исследования препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в Москве.

«Спутник Лайт» является первым компонентом российской вакцины «Спутник V», по составу они идентичны. Данный препарат будут использовать для того, чтобы ревакцинировать привившихся или переболевших Covid-19.​

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Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

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- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

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- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.