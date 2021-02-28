РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске определили призеров и победителя турнира по русскому жиму, посвященного Дню защитника Отечества, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В молодежном центре «Максимум» Подольска 27 февраля прошел турнир по русскому жиму, посвященный Дню защитника Отечества.

«Победителями турнира стали: первое место - Матвей Рябой; второе место - Никита Зоткин; третье место - Сергей Голдин, а приз зрительских симпатий получил Никита Леуков. Участникам и победителям были вручены кубки, грамоты и памятные подарки», - говорится в сообщении.

Организаторы поблагодарили всех причастных к турниру за оказанную помощь и отметили благодарностями тренеров секций «Тренажерный зал» и «Единоборства» Игоря Архипова и Руслана Абдуллаева.