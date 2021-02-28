РИАМО - 28 фев. В столице задержали мужчину, подозреваемого в убийстве на востоке города, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве.

«По версии следствия, вечером 27 февраля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Утренней в городе Москве, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему колото-резаные ранения в области груди», — говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Благодаря совместной работе сотрудников СК и полицейских подозреваемого задержали в короткий срок. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.