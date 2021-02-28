РИАМО - 28 фев. В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1819 человек, с начала пандемии от Covid-19 выздоровели 897 698 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 710 человек», — говорится в сообщении.

Скончались за сутки 48 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии умерли 15 055 заразившихся Covid-19.

Всего в городе было зафиксировано 978 476 случаев заболевания.

Ранее в правительстве России одобрили выделение средств Минфину РФ на дополнительные страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Выплаты будут единовременными. Их предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Кроме того, средства также получат водители скорой помощи, работающие с Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- В «Векторе» объяснили, почему высокий уровень антител — не показатель защиты от Covid. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы.

- Названы особенности вакцины от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ученые центра Чумакова проведут третью фазу клинических испытаний препарата.

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.