РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Студенты Домодедовского подразделения колледжа «Московия» приступили к практике в пожарной части Подольска, она будет проходить два месяца, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Списочная численность пожарной части №213 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» увеличилась на шесть человек. Именно столько слушателей Домодедовского структурного подразделения профессионального колледжа «Московия» прибыло в часть для прохождения производственной практики.

«Практика в частях противопожарно-спасательной службы региона рассчитана на два месяца и проводится по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях (МЧС)». Основная квалификация выпускника учебного заведения по этой направленности – техник-спасатель», ‒ сказал начальник 213-й части Сергей Степин.

В свободное от практической деятельности время, студенты подготовили для принимающей стороны исторический доклад об образовании и становлении пожарной охраны в России.