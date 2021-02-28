РИАМО - 28 фев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому действующий порядок техосмотра продлевается в стране до 1 октября 2021 года, сообщает kp.ru.

Новый порядок техосмотра машин в РФ должен был начать действовать 1 марта этого года.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина страны.

Глава российского кабмина ранее сообщал, что в сложившихся условиях следует отложить срок введения нового порядка техосмотра на 6 месяцев. Он отмечал, что ситуация с Covid-19 в РФ улучшается, но еще далека от идеальной, а это «несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей».

Согласно нововведению, вся процедура техосмотра машины должна будет фиксироваться на фото. Это поможет исключить возможность подделки бумажных диагностических карт.

Также ранее МВД РФ обновило список требований для успешного прохождения машиной технического осмотра. В нем свыше 80 пунктов: состояние тормозной системы, лобового стекла, люфт рулевого управления и многое другое.​

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