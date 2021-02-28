РИАМО - 28 фев. В столице за минувшие сутки выявили 1737 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 978 476 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В общественных местах и пассажирском транспорте мегаполиса нужно соблюдать масочно-печаточный режим.

В столице можно сделать прививку от Covid-19. Вакцинация проводится в поликлиниках города и мобильных пунктах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ограничения, которые были введены в мегаполисе из-за пандемии коронавирусной инфекции, могут снять через 1-2 месяца.

За сутки в РФ выявили 11 359 новых случаев коронавируса, из них в 11,3% случаев не было клинических проявлений заболевания. Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов, выздоровел 12 391 человек.

С начала пандемии в стране выявили 4 246 079 случаев Covid-19, умерли 86 122 пациента, врачи вылечили 3 811 797 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ФЕВРАЛЯ

- В «Векторе» объяснили, почему высокий уровень антител — не показатель защиты от Covid. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы.

- Названы особенности вакцины от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ученые центра Чумакова проведут третью фазу клинических испытаний препарата.

- В правительстве РФ одобрили выплаты врачам, борющимся с Covid‑19. Единовременные страховые выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал.

- Более 2 тыс добровольцев помогают врачам в 11 столичных пунктах вакцинации от Covid‑19. В столице проводится акция «Помощники вакцинации».

- В Москве начали вакцинировать участников исследования препарата «Спутник Лайт». Участником исследования может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

- Еще 2008 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии вылечились 895 879 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 11 534 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 558 больных. В Москве - 1825.