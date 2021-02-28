РИАМО - 28 фев. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и в подмосковном Жуковском задержано и отменено 18 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали четыре рейса, еще три отменили. В Домодедове пять рейсов задержали, один отменили. Один рейс задержали и два отменили в Шереметьеве.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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