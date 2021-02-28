РИАМО - 28 фев. Автомобиль врезался в стоявшую машину и сбил пешехода в районе дома 181 на Волгоградском проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла в ночь на воскресенье.

«По предварительным данным, пешеход госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лба», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП движение на Волгоградском проспекте было ограничено.