РИАМО - 28 фев. Обширную программу развлечений для детей подготовили на будущую неделю столичные учреждения культуры, их ждут различные лекции и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мастер-класс по пластилинографии «Цветы — это улыбка весны» пройдет в культурном центре «Митино» 1 марта в 15:00. Чтобы научиться расписывать витражи, можно прийти в Московский многофункциональный культурный центр. Там 2 марта в 10:30 начинающие художники займутся рисованием по стеклу», - говорится в сообщении.

Культурный центр «Зеленоград» подготовил мастер-класс, на котором дети смогут научиться художественной росписи по дереву. Он пройдет 2 марта, начало в 14:00.

Перовский парк для своих онлайн-посетителей подготовил в Instagram лекцию о лучших произведениях классической и современной литературы. Кроме того, слушателям расскажут интересные факты из жизни известных писателей.

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева подготовила праздничный концерт «Дыхание весны». Он организован в честь Международного женского дня. Концерт пройдет 3 марта в 19:00.