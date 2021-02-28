РИАМО - 28 фев. В 2021 году в Северном округе столицы в рамках программы «Мой район» благоустроят около 400 дворовых территорий, также работы пройдут рядом со станцией метро «Петровский парк», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, восстановят газоны, установят новые скамейки и урны, приведут в порядок лестницы и контейнерные площадки. Там, где это необходимо, обновят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом, заменят плитку на дорожках и высадят цветы», - говорится в сообщении.

Работы пройдут на улицах Асеева, Часовой, Лизы Чайкиной, Самеда Вургуна, Усиевича, Черняховского, Академика Ильюшина, Беговой, Скаковой, Нижней, Зои и Александра Космодемьянских, Космонавта Волкова, Дубнинской, 800-летия Москвы и других.

Рядом со станцией метро «Петровский парк» уберут под землю кабельные линии, отремонтируют проезжую часть, дорожки для пешеходов замостят плиткой, установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники. Для автомобилистов оборудуют парковочные места, а для пассажиров общественного транспорта — новые остановочные павильоны.

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