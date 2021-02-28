РИАМО - 28 фев. В 2021 году в Северном округе столицы в рамках программы «Мой район» благоустроят около 400 дворовых территорий, также работы пройдут рядом со станцией метро «Петровский парк», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Работы пройдут на улицах Асеева, Часовой, Лизы Чайкиной, Самеда Вургуна, Усиевича, Черняховского, Академика Ильюшина, Беговой, Скаковой, Нижней, Зои и Александра Космодемьянских, Космонавта Волкова, Дубнинской, 800-летия Москвы и других.
Рядом со станцией метро «Петровский парк» уберут под землю кабельные линии, отремонтируют проезжую часть, дорожки для пешеходов замостят плиткой, установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники. Для автомобилистов оборудуют парковочные места, а для пассажиров общественного транспорта — новые остановочные павильоны.
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