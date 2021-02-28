РИАМО - 28 фев. На Балаклавском проспекте в столице автомобиль Lexus насмерть сбил пенсионерку, водителя задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что ДТП произошло 27 февраля в 18:27 по адресу: Балаклавский проспект, дом 26, корпус 1.

«Водитель 1991 года рождения, управляя машиной Lexus ES 250, следуя задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на пенсионерку 1931 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте», - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело пожилой женщины направили в бюро судмедэкспертизы.

Он добавил, что водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».