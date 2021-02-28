РИАМО - 28 фев. На портале «Узнай Москву» появились видеоэкскурсии по городским историческим зданиям, участники смогут изучить интерьеры и историю множества культурных объектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут, не выходя из дома, посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Уже сейчас на портале размещены экскурсии по знаковым историческим зданиям города. Пользователи смогут больше узнать о зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, гостинице «Советская».

«Среди объектов, которые можно увидеть, — уникальные памятники архитектуры, особняки XIX века, образцы модерна и советского авангарда. Такие онлайн-прогулки особенно понравятся тем, кто интересуется историей столицы», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.