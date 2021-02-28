РИАМО - 28 фев. Бесплатные экскурсии для групп в павильоне ВДНХ «Макет Москвы» снова начнут проводить с 1 марта, посетителей ждут лекции, особые программы и световые представления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Все лекции проходят в интерактивной форме. Для каждой из них разработали свои световые и звуковые эффекты. Например, памятники, о которых идет речь, подсвечивают на макете, а на экране демонстрируют тематические ролики и исторические документы», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Во время экскурсии посетители узнают не только о прошлом города, но и о планах развития мегаполиса. Также специалисты расскажут о создании самого макета столицы.

Павильон пользуется большой популярностью у москвичей и туристов. В прошлом году его посетили порядка 175 тысяч человек, было проведено свыше 400 экскурсий.

Левкин уточнил, что сейчас в павильоне могут находится не более 80 человек. Всем посетителям на входе измеряют температуру. Соблюдение перчаточно-масочного режима в помещении обязательно.

Такие меры приняты из-за пандемии коронавирусной инфекции.