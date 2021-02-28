РИАМО - 28 фев. Мультимедийный центр «Союзмультпарк», открывшийся на ВДНХ, будет рекламировать отечественную мультимедийную отрасль, а также предоставит детям большой выбор развлечений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С одной стороны он предоставляет детишкам огромное количество всяких опций, развлечений. А с другой стороны он, конечно, рекламирует российскую мультимедийную промышленность - индустрию, которая набирает обороты», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на ВДНХ также будут развиваться другие аттракционы и объекты для детей. Например, там появится музей шоколада.

На территории столичной ВДНХ 24 февраля начал работать мультимедийный центр «Союзмультпарк». Там можно не только весело провести время, но и получить дополнительное образование.

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