РИАМО - 28 фев. До конца 2021 года на столичной ВДНХ откроется аттракцион «Круговая кинопанорама», он будет рассчитан на детскую аудиторию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Круговая кинопанорама» будет введена в этом году. Исторический объект, который тоже доставит детям много удовольствия», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что вскоре на территории выставки также откроется музей шоколада, в котором посетители смогут не только увидеть экспозицию, но и попробовать лакомство. Кроме того, заканчиваются работы по возведению колеса обозрения.

На этой неделе на ВДНХ открылся мультимедийный центр «Союзмультпарк».