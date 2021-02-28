РИАМО - 28 фев. Столичные некоммерческие организации и волонтеры оказывают большую поддержку городским властям, как при работе с маломобильными жителями, так и во время международных мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Трудно уже представить Москву без некоммерческих организаций, без волонтеров. Некоммерческие организации, особенно, которые выступают в области социальной поддержки населения, работают с маломобильными группами населения, с инвалидами - они создают другую атмосферу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что волонтеры также оказывают большую помощь и поддержку при проведении в столице крупных международных мероприятий.

Всего свыше 40 тысяч горожан смогут получить соцпомощь благодаря сотрудничеству властей и некоммерческих организаций столицы.

В мегаполисе работают 6,5 тысячи социально ориентированных НКО.

Названы программы поддержки НКО в Москве>>