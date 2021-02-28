РИАМО - 28 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода, в регионе пройдет небольшой снег, температура может подняться до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В последний день февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом, который пройдет местами. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до плюс 1 градуса, по области - от минус 2 до плюс 1», - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в воскресенье в регионе ожидается ветер северо-западного направления со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Для поддержания организма в такую погоду и коррекции психо-эмоционального состояния можно принимать рекомендованные врачом седативные средства. По возможности нужно совершать небольшие прогулки на воздухе или делать дыхательную гимнастику, чтобы снизить кислородный дефицит.