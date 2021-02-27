РИАМО - 27 фев. В министерстве промышленности и торговли РФ не поддержали введение ограничений на экспорт минеральных удобрений, так как это может привести к потере конкурентоспособности российской продукции и рискам снижения ее производства, передает Федеральное агентство новостей.

«По данным ведомства, производители сейчас выполняют условия поставок, в том числе по предупреждению резких сезонных колебаний цен и их удержанию на уровне ниже экспортных», - говорится в сообщении.

При этом разница в сравнении со стоимостью поставок за рубеж достигает 20% и выше. Также на сегодня не определена роль трейдеров и дилеров в ценообразовании.

В ФАС в настоящий момент проверяют факты завышения цен на минеральные удобрения. Итоги проверок представят в начале марта. Фермеры России хотят добиться введения экспортных пошлин на минеральные удобрения, если они резко начнут дорожать на внутреннем рынке.​