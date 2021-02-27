РИАМО - 27 фев. Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что налог на роскошь носит социально-политический характер, при этом он допустил, что в России его могут распространить и на бюджетные авто, передает Федеральное агентство новостей.

Налог на роскошь на машины стоимостью от 3 миллионов рублей появился в 2014 году и с тех пор не пересматривался. Ранее Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, которые попадают под налог на роскошь. В этом году в него войдут еще 87 моделями. В 2014 году в перечень роскошных авто попадали 100 моделей, а сегодня — 1,3 тысячи моделей авто.

«По словам эксперта Игоря Моржаретто, налог на роскошь задумывался как публичная «порка богатых». Однако теперь это привело к тому, что в перечень роскошных автомобилей стали попадать бюджетные модели», - отмечается в сообщении.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения дохода в бюджет налог на дорогие авто не приносит ничего в государственный бюджет. Теперь же под налогообложение стали подпадать и бюджетные машины.

«Конечно, давно надо было пересмотреть порог налога. 3 млн рублей в 2014 году и в 2021 году — это совершенно разные деньги. Тогда это было почти 100 тысяч долларов, сейчас это 40 тысяч долларов», - считает эксперт.

Он также выразил опасения, что при такой ситуации налог в скором времени может быть распространен и на совсем бюджетный сегмент авторынка.

Моржаретто ​также обратил внимание на тот факт, что администрирование данного налога крайне дорогое.